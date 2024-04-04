Морозов Владимир Георгиевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1950
Отец: Морозов Георгий Иванович
Мать: Морозова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
09.12.1981
Жена: Морозова Нина Петровна
Рождение ребёнка
23.11.1982
Сын: Морозов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Морозова Нина Петровна
Рождение ребёнка
25.06.1985
Дочь: Бондарко Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Морозова Нина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Инжинер, строитель.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург