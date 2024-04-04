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Морозов Владимир Георгиевич

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Место рождения

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

08.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1950

Отец: Морозов Георгий Иванович

Мать: Морозова Анна Дмитриевна

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
09.12.1981

Жена: Морозова Нина Петровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.11.1982

Сын: Морозов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Морозова Нина Петровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1985

Дочь: Бондарко Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Морозова Нина Петровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инжинер, строитель.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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