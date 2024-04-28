Ульянович (Целищева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянович (Целищева) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1951

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1951

Отец: Целищев Ефим

Мать: Целищева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянович Владимир

Рождение ребёнка
29.12.1974

Дочь: Труфанова (Ульянович) Ольга

Отец ребёнка: Ульянович Владимир

Рождение ребёнка
19.01.1977

Сын: Ульянович Александр

Отец ребёнка: Ульянович Владимир

Смерть
2011
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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