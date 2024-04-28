Ульянович (Целищева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1951
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1951
Отец: Целищев Ефим
Мать: Целищева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ульянович Владимир
Рождение ребёнка
29.12.1974
Дочь: Труфанова (Ульянович) Ольга
Отец ребёнка: Ульянович Владимир
Рождение ребёнка
19.01.1977
Сын: Ульянович Александр
Отец ребёнка: Ульянович Владимир
Смерть
2011
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно