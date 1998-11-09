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Еремин Александр Иосифович

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Место рождения

Казанка, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

15.05.1926

Дата смерти

09.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926

Отец: Еремин Иосиф Васильевич

Мать: Еремина (Егорова) Мария Дмитриевна

Казанка, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина (Куликова) Манефа Никандровна

Рождение ребёнка
20.05.1952

Сын: Еремин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Еремина (Куликова) Манефа Никандровна

Казанка, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.06.1959

Сын: Еремин Олег Александрович

Мать ребёнка: Еремина (Куликова) Манефа Никандровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
09.11.1998
Кострома, город Кострома, Костромская область

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