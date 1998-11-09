Еремин Александр Иосифович
Место рождения
Дата рождения15.05.1926
Дата смерти09.11.1998
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1952
Сын: Еремин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Еремина (Куликова) Манефа Никандровна
Рождение ребёнка
29.06.1959
Сын: Еремин Олег Александрович
Мать ребёнка: Еремина (Куликова) Манефа Никандровна
Смерть
09.11.1998