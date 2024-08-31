Лотхов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотхов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лотхова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Лотхова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лотхова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Лотхова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотхов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лотхова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотхов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Лотхова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотхов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Лотхова Полина

Смерть
Неизвестно

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