Субботин Владимир
мужской, родился 17.10.1932, Россия
умер 15.05.2015, Россия
ОтецСубботин Георгий06.04.1908 г.р.
Дети
Гаришина (Субботина) Марина29.03.1958 г.р.
Плахута (Субботина) Татьяна24.01.1966 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1932
Отец: Субботин Георгий
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
29.03.1958
Дочь: Гаришина (Субботина) Марина
Мать ребёнка: Субботина (Зайкова) Мария
Россия
Рождение ребёнка
24.01.1966
Дочь: Плахута (Субботина) Татьяна
Мать ребёнка: Субботина (Зайкова) Мария
Россия
Смерть
15.05.2015
Россия
Похороны
Неизвестно
Пермь, Северное кладбище