Субботин Владимир 17.10.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Субботин Владимир

Автор
ИК
Корнеевская И.

мужской, родился 17.10.1932, Россия

умер 15.05.2015, Россия

Отец
Субботин Георгий06.04.1908 г.р.
Дети
Гаришина (Субботина) Марина29.03.1958 г.р.
Плахута (Субботина) Татьяна24.01.1966 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1932

Отец: Субботин Георгий

Мать: не указана

Россия

Рождение ребёнка
29.03.1958

Дочь: Гаришина (Субботина) Марина

Мать ребёнка: Субботина (Зайкова) Мария

Россия

Рождение ребёнка
24.01.1966

Дочь: Плахута (Субботина) Татьяна

Мать ребёнка: Субботина (Зайкова) Мария

Россия

Смерть
15.05.2015
Россия

Причина смерти: Болезнь

Похороны
Неизвестно
Пермь, Северное кладбище

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