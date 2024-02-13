Симонова (Петрова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Петрова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940

Отец: Петров Василий Михайлович

Мать: Петрова (Забанова) Анна Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник почтового отделения
Бракосочетание
07.11.1959

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.11.1961

Дочь: Петренко (Симонова) Наталья Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.03.1964

Сын: Симонов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

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