Симонова (Петрова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник почтового отделения
Бракосочетание
07.11.1959
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.11.1961
Дочь: Петренко (Симонова) Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.03.1964
Сын: Симонов Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан