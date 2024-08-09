Григорьева Акилина 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева Акилина

Место рождения

Апанасово-Эщебенево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1827

Дата смерти

26.12.1888

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Между 1811 и 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Апанасово-Эщебенево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Иван

Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Старорусский

Бракосочетание
12.11.1850

Муж: Петров Иосиф (Осип) Старорусский

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.12.1859

Сын: Осипов Федор

Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Старорусский

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.08.1865

Дочь: Осипова Анна

Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Старорусский

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
26.12.1888

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