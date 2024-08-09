Григорьева Акилина
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти26.12.1888
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Иван
Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Старорусский
Бракосочетание
12.11.1850
Рождение ребёнка
17.12.1859
Сын: Осипов Федор
Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Старорусский
Рождение ребёнка
04.08.1865
Дочь: Осипова Анна
Отец ребёнка: Петров Иосиф (Осип) Старорусский
Смерть
26.12.1888