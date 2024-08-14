Маслова Алена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Алена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дылева (Маслова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Маслов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Маслов Яков

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Маслова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Маслов Яков

Рождение ребёнка
1905

Сын: Маслов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Маслов Яков

Изобильное, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край

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