Маслова Алена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дылева (Маслова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Маслов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маслов Яков
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Маслова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Маслов Яков
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Маслов Яков
Изобильное, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край