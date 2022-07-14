Чайко Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения07.09.1963
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.01.1993
Жена: Чайко Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
15.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чайко Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
10.10.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чайко Елена Валентиновна