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Чайко Владимир Иванович

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

07.09.1963

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1968 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
08.01.1993

Жена: Чайко Елена Валентиновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайко Елена Валентиновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.10.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайко Елена Валентиновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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