Якупов Шаяхмет Якуп улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якупов Шаяхмет Якуп улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якупова Сахибжамал Шаяхмет кызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якупов Мингерей Шаяхмет улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якупов Исмагыйль Шаяхмет улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Якупов Ибрагим Шаяхмет улы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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