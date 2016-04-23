Фейзрахманов Жафяр
Место рожденияКрасная Горка
Дата рождения03.04.1939
Дата смерти23.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939
Отец: Хайрутдинов Фейзрахман
Мать: Хайретдинова Арифя
Красная Горка
Рождение ребёнка
24.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Шумерля Чувашской Республики
Смерть
23.04.2016