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Фейзрахманов Жафяр

Место рождения

Красная Горка

Дата рождения

03.04.1939

Дата смерти

23.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939

Отец: Хайрутдинов Фейзрахман

Мать: Хайретдинова Арифя

Красная Горка
Рождение ребёнка
24.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Шумерля Чувашской Республики
Смерть
23.04.2016
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