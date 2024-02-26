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Василий Антонов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Антон Игнатьев (Ич)

Мать: Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
?.02.1850

Сын: Николай Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Вна)

Смерть
1857

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