Василий Антонов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Антон Игнатьев (Ич)
Мать: Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
?.02.1850
Мать ребёнка: Ульяна Иванова (Вна)
Смерть
1857