Шемонаев (Неизвестно) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеч. жена
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
24.12.1870
Дочь: (Шемонаев) Анисия Петровна
Отец ребёнка: Шемонаев Пётр Егорович
Винчагов, Суриковская волость, Бузулукский уезд
МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Смерть
Неизвестно