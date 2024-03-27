Бикмуллин Калимулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБикмуллин Калимулла

Бикмуллин Калимулла

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

12.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888

Отец: Гайсин Бикмулла

Мать: (Гайнетдинова) Ляйли-Замал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бикмуллина) Хәтимә

Мать ребёнка: (Шигабутдинова) Каима 1 Жена

Рождение ребёнка
1918

Сын: Бикмуллин Ярулла

Мать ребёнка: (Шигабутдинова) Каима 1 Жена

Рождение ребёнка
23.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шигабутдинова) Каима 1 Жена

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шигабутдинова) Каима 1 Жена

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шигабутдинова) Каима 1 Жена

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шигабутдинова) Каима 1 Жена

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.