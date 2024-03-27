Бикмуллин Калимулла
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения12.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888
Отец: Гайсин Бикмулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бикмуллина) Хәтимә
Мать ребёнка: (Шигабутдинова) Каима 1 Жена
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бикмуллин Ярулла
Мать ребёнка: (Шигабутдинова) Каима 1 Жена
Рождение ребёнка
23.09.1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1931
Смерть
Неизвестно