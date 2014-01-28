Майоров Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1974
Дата смерти28.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.2000
Дочь: Майорова Валерия Алексеевна
Мать ребёнка: Майорова Марина Сергеевна
Рождение ребёнка
14.05.2002
Дочь: Майорова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Майорова Марина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.2014