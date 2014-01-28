Майоров Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майоров Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1974

Дата смерти

28.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.2000

Дочь: Майорова Валерия Алексеевна

Мать ребёнка: Майорова Марина Сергеевна

Рождение ребёнка
14.05.2002

Дочь: Майорова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Майорова Марина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Марина Сергеевна

Смерть
28.01.2014
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