(Старкова) Юлия
Место рожденияПрасковеевка Артемовского Донецкой
Дата рождения15.04.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1959
Отец: Старков Анатолий
Мать: Старкова Нина
Прасковеевка Артемовского Донецкой
Рождение ребёнка
16.03.1979
Сын: Власов Сергей
Отец ребёнка: Власов Виктор
Коломна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Власов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Николай
Отец ребёнка: Власов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Евгений
Отец ребёнка: Власов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Виктор