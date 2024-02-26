(Старкова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старкова) Юлия

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Место рождения

Прасковеевка Артемовского Донецкой

Дата рождения

15.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1959

Отец: Старков Анатолий

Мать: Старкова Нина

Прасковеевка Артемовского Донецкой
Рождение ребёнка
16.03.1979

Сын: Власов Сергей

Отец ребёнка: Власов Виктор

Коломна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Власов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Николай

Отец ребёнка: Власов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Евгений

Отец ребёнка: Власов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Виктор

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