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von Knorre Sophie Leontine
von Knorre Sophie Leontine
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.1833
Пол
Женский
Отец
Knorre Karl Theodor Adolph
1799 г.р.
Мать
von Harder (von Harder) Johanna Julie
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1833
Отец:
Knorre Karl Theodor Adolph
Мать:
Von Harder Johanna Julie
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