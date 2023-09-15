von Knorre Sophie Leontine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Knorre Sophie Leontine

von Knorre Sophie Leontine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1833

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1833

Отец: Knorre Karl Theodor Adolph

Мать: Von Harder Johanna Julie

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close