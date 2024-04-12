Волкова (Федорова) Параскева Вуколовна
Место рождения
Дата рождения1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
24.10.1894
Рождение ребёнка
06.05.1896
Дочь: Волкова Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1899
Дочь: Волкова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1900
Сын: Волков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1901
Дочь: Волкова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1904
Дочь: Волкова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1906
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1910
Дочь: Волкова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Волкова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1914
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1916
Отец ребёнка: Волков Дмитрий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно