Авдотья Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Иван Осипович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Осипов Иван Иванович
Отец ребёнка: Осипов Иван Осипович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Осипова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Осипович
Смерть
1791