Авдотья Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван Осипович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Осипов Иван Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Осипович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Осипова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Осипович

Смерть
1791

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