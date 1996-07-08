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Сорокина ?

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Место рождения

Рязанская обл., Шиловский р-он

Дата рождения

13.02.1920

Дата смерти

08.07.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская обл., Шиловский р-он
Рождение ребёнка
27.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Иванович

г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Сергей Иванович

Смерть
08.07.1996
Похороны
Неизвестно
Шатрище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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