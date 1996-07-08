Сорокина ?
Место рожденияРязанская обл., Шиловский р-он
Дата рождения13.02.1920
Дата смерти08.07.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Иванович
г. Куйбышев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1996
Похороны
Неизвестно
Шатрище, Спасский муниципальный район, Рязанская область