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Белобородова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белобородов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Белобородова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Белобородов Александр Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Белобородова Мария Александровна

Отец ребёнка: Белобородов Александр Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Белобородова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Белобородов Александр Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Белобородова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Белобородов Александр Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1830
Тула, город Тула, Тульская область

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