Белобородова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Белобородова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Белобородов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Белобородова Мария Александровна
Отец ребёнка: Белобородов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Белобородова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Белобородов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Белобородова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Белобородов Александр Иванович
Смерть
1830