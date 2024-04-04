(Осмольская) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осмольская) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осмольский ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Юрина Михалина Иосифовна

Отец ребёнка: Лятте Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Йозефа

Отец ребёнка: Лятте Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эва

Отец ребёнка: Лятте Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антония-Терезия

Отец ребёнка: Лятте Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лятте Иосиф

Смерть
Неизвестно
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