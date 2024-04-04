(Осмольская) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осмольский ?
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Юрина Михалина Иосифовна
Отец ребёнка: Лятте Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Йозефа
Отец ребёнка: Лятте Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эва
Отец ребёнка: Лятте Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антония-Терезия
Отец ребёнка: Лятте Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лятте Иосиф
Смерть
Неизвестно