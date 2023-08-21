Потапова (Порватова) Татиана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Порватова) Татиана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Порватов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
17.06.1875 ст.

Муж: Потапов Дмитрий Васильевич

Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Потапов Игнатий Димитриевич

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
14.?.1886

Дочь: Потапова Христина Димитриевна

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1889

Дочь: Потапова Дария Димитриевна

Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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