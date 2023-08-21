Потапова (Порватова) Татиана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Порватов Иван
Бракосочетание
17.06.1875 ст.
Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882
Сын: Потапов Игнатий Димитриевич
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
14.?.1886
Дочь: Потапова Христина Димитриевна
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1889
Дочь: Потапова Дария Димитриевна
Отец ребёнка: Потапов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно