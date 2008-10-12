Тагирзянова Гульсум Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагирзянова Гульсум Сабировна

Место рождения

Танай-Тураево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.04.1923

Дата смерти

12.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Танай-Тураево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович

Рождение ребёнка
11.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагирзянов Равиль

Отец ребёнка: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович

Смерть
12.10.2008
Похороны
Неизвестно
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
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