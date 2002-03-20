Семенихина (Мацко) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихина (Мацко) Надежда Александровна

Место рождения

Приморский край, Октябрьский район, с. Галенки

Дата рождения

12.10.1927

Дата смерти

20.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1927

Отец: Мацко Александр Иосифович

Мать: Мацко Мария Кононовна

Приморский край, Октябрьский район, с. Галенки
Рождение ребёнка
18.05.1950

Сын: Семенихин Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Семенихин Митрофан Владимирович

Приморский край, Октябрьский район, поселок Липовцы
Рождение ребёнка
25.10.1951

Сын: Семенихин Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Семенихин Митрофан Владимирович

Приморский край, Октябрьский район, поселок Липовцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенихин Митрофан Владимирович

Смерть
20.03.2002
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
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