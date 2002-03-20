Семенихина (Мацко) Надежда Александровна
Место рожденияПриморский край, Октябрьский район, с. Галенки
Дата рождения12.10.1927
Дата смерти20.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1927
Отец: Мацко Александр Иосифович
Мать: Мацко Мария Кононовна
Приморский край, Октябрьский район, с. Галенки
Рождение ребёнка
18.05.1950
Сын: Семенихин Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Семенихин Митрофан Владимирович
Приморский край, Октябрьский район, поселок Липовцы
Рождение ребёнка
25.10.1951
Сын: Семенихин Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Семенихин Митрофан Владимирович
Приморский край, Октябрьский район, поселок Липовцы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2002
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край