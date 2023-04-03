Кальченко Мария Артемиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Мария Артемиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кальченко Платонида (Ивановна)

Отец ребёнка: Кальченко Иоанн Исидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Иоанн Исидорович

Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: Кальченко Анна (Ивановна)

Отец ребёнка: Кальченко Иоанн Исидорович

Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Кальченко Макарий (Иванович)

Отец ребёнка: Кальченко Иоанн Исидорович

Смерть
Неизвестно

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