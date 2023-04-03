Кальченко Мария Артемиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кальченко Платонида (Ивановна)
Отец ребёнка: Кальченко Иоанн Исидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1891
Дочь: Кальченко Анна (Ивановна)
Отец ребёнка: Кальченко Иоанн Исидорович
Рождение ребёнка
01.05.1897
Сын: Кальченко Макарий (Иванович)
Отец ребёнка: Кальченко Иоанн Исидорович
Смерть
Неизвестно