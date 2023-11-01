Наталья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1740 и 1742 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1756 и 1761

Муж: Михаил Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Василиса (Васса) Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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