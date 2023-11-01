Наталья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1756 и 1761
Муж: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Василиса (Васса) Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Смерть
После 1787