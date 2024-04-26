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Бойко Илларион Иванович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойко Иван

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Иосиф Илларионович

Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Дария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойко Иван Илларионович

Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Бойко Лаврентий Илларионович

Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
25.06.1882 ст.

Сын: Бойко Давид Илларионович

Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.

Сын: Бойко Аверкий Илларионович

Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

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