Бойко Илларион Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бойко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Дария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: Бойко Лаврентий Илларионович
Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна
Рождение ребёнка
25.06.1882 ст.
Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.
Сын: Бойко Аверкий Илларионович
Мать ребёнка: Бойко Дария Павловна
Смерть
Неизвестно