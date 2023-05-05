Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирик Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.1960

Дочь: Кирик Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кирик Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
14.05.1962

Сын: Кирик Николай Иванович

Отец ребёнка: Кирик Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
06.04.1973

Сын: Кирик Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кирик Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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