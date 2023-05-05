Евгения Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирик Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.1960
Дочь: Кирик Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кирик Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
14.05.1962
Отец ребёнка: Кирик Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
06.04.1973
Отец ребёнка: Кирик Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно