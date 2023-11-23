Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

13.03.1887

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Космодемьянский Потапий Михайлов

Мать: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Бракосочетание
06.?.1875

Муж: Розов Петр Васильев

Супруг(-а): Петр Васильевич Розов
Рождение ребёнка
1877

Сын: Розов Василий Петров

Отец ребёнка: Розов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1879

Сын: Розов Павел Петров

Отец ребёнка: Розов Петр Васильев

Рождение ребёнка
09.01.1879

Сын: Розов Николай Петров

Отец ребёнка: Розов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Никольская (Розова) Людмила Петрова

Отец ребёнка: Розов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1883

Сын: Розов Сергей Петров

Отец ребёнка: Розов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1887

Сын: Розов Михаил Петров

Отец ребёнка: Розов Петр Васильев

Рождение ребёнка
1887

Сын: Розов Алексей Петров

Отец ребёнка: Розов Петр Васильев

Смерть
13.03.1887

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