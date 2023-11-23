Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти13.03.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
06.?.1875
Муж: Розов Петр Васильев
Супруг(-а): Петр Васильевич Розов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Розов Василий Петров
Отец ребёнка: Розов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1879
Сын: Розов Павел Петров
Отец ребёнка: Розов Петр Васильев
Рождение ребёнка
09.01.1879
Сын: Розов Николай Петров
Отец ребёнка: Розов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Никольская (Розова) Людмила Петрова
Отец ребёнка: Розов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Розов Сергей Петров
Отец ребёнка: Розов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1887
Сын: Розов Михаил Петров
Отец ребёнка: Розов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1887
Сын: Розов Алексей Петров
Отец ребёнка: Розов Петр Васильев
Смерть
13.03.1887