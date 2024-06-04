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Кудрявцев Степан (Стенка) Алексеев

Место рождения

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1622 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642

Отец: Кудрявцев Алексей (Олешка) Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646

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