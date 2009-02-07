Голубев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1919
Дата смерти07.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1919
Бракосочетание
26.08.1950
Рождение ребёнка
22.09.1950
Сын: Голубев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Голубева Асия Шайхутдиновна
Рождение ребёнка
03.12.1958
Дочь: Фадеева Марина Александровна
Мать ребёнка: Голубева Асия Шайхутдиновна
Смерть
07.02.2009