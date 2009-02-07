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Голубев Александр Васильевич

Место рождения

Никольское, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.07.1919

Дата смерти

07.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
26.08.1950

Жена: Голубева Асия Шайхутдиновна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.09.1950

Сын: Голубев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Голубева Асия Шайхутдиновна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.12.1958

Дочь: Фадеева Марина Александровна

Мать ребёнка: Голубева Асия Шайхутдиновна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
07.02.2009
Иваново, Иваново, Ивановская область
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