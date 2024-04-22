Макеева (Караулова) Марфа Родионовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
07.11.1910
Сын: Макеев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Голубева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Егорова Нина Александровна
Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Макеев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Цепенникова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Глотова Галина Александровна
Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Макеева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич
Смерть
Неизвестно