Макеева (Караулова) Марфа Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Караулова) Марфа Родионовна

Место рождения

Хилок, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Хилок, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.11.1910

Сын: Макеев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Голубева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Егорова Нина Александровна

Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Макеев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Цепенникова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Глотова Галина Александровна

Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Макеева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Макеев Александр Естафьевич

Смерть
Неизвестно
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