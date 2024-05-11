Блинова Татьяна Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
10.10.1990
Дочь: Кондратьева Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Блинов Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
13.05.1993
Дочь: Блинова Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Блинов Юрий Геннадьевич