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Арзамасков Иван Иванович

Место рождения

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

15.08.1901

Дата смерти

20.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1901

Отец: Арзамасков Иван Григорьевич

Мать: Арзамаскова (Пятышкина) Татьяна Никитична

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзамаскова (Гузенкова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
20.01.1929

Сын: Арзамасков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Арзамаскова (Гузенкова) Прасковья Степановна

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.02.1934

Дочь: Китова (Арзамаскова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Арзамаскова (Гузенкова) Прасковья Степановна

Оленье, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
20.11.1942
Попал в плен под Харьковом 27.05.1942

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