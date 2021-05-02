Арзамасков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1901
Дата смерти20.11.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1929
Сын: Арзамасков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Арзамаскова (Гузенкова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
04.02.1934
Дочь: Китова (Арзамаскова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Арзамаскова (Гузенкова) Прасковья Степановна
Смерть
20.11.1942
Попал в плен под Харьковом 27.05.1942