Захаров иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Марфа Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Просковья Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Марфа Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Иванович

Мать ребёнка: Захарова Марфа Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боженов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1930

Дочь: Боженова анна ивановна

Мать ребёнка: Захарова Марфа Карповна

Смерть
Неизвестно

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