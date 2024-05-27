Захаров иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Марфа Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Просковья Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Марфа Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Марфа Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боженов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1930
Дочь: Боженова анна ивановна
Мать ребёнка: Захарова Марфа Карповна
Смерть
Неизвестно