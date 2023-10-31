Маленкова (Кукина) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маленкова (Кукина) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1971

Отец: Кукин Григорий Петрович

Мать: Кукина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1992

Сын: Маленков Артем Вячеславович

Отец ребёнка: Маленков Вячеслав Геннадьевич

Рождение ребёнка
19.01.1993

Дочь: Кривенко Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Маленков Вячеслав Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маленков Денис Вячеславович

Отец ребёнка: Маленков Вячеслав Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маленков Вячеслав Геннадьевич

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
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