Маленкова (Кукина) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1971
Отец: Кукин Григорий Петрович
Мать: Кукина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1992
Сын: Маленков Артем Вячеславович
Отец ребёнка: Маленков Вячеслав Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.01.1993
Дочь: Кривенко Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Маленков Вячеслав Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маленков Денис Вячеславович
Отец ребёнка: Маленков Вячеслав Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область