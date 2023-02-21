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Старикевич Никон Осипович
Старикевич Никон Осипович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Пол
Мужской
Отец
СТАРИКЕВИЧ Осип Леонтиев
1802 г.р.
Мать
Анастасия Григориева
Около 1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец:
Старикевич Осип Леонтиев
Мать:
Анастасия Григориева
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