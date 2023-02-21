Старикевич Никон Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикевич Никон Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Старикевич Осип Леонтиев

Мать: Анастасия Григориева

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