Брюханова Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брюханов Илья Абросимович

Мать: Арина Даниловна

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