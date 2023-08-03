Меркулов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Василий Ильич
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей (Леонид?)
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Александр Александрович
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркулова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Вера