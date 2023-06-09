Лысова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лысов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Лысов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клепикова (Лысова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лысов Николай

Смерть
Неизвестно

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