Полевой Евгений Юлианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1943
Дата смерти27.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.09.1967
Жена: Полевая Галина Осиповна
Рождение ребёнка
01.01.1968
Дочь: Куличкова Алиса Евгеньевна
Мать ребёнка: Полевая Галина Осиповна
Рождение ребёнка
15.06.1972
Дочь: Полевая Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Полевая Галина Осиповна
Смерть
27.02.2009