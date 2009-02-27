Полевой Евгений Юлианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полевой Евгений Юлианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1943

Дата смерти

27.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1967

Жена: Полевая Галина Осиповна

Рождение ребёнка
01.01.1968

Дочь: Куличкова Алиса Евгеньевна

Мать ребёнка: Полевая Галина Осиповна

Пробежная, Тернопільська область
Рождение ребёнка
15.06.1972

Дочь: Полевая Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Полевая Галина Осиповна

Пробежная, Тернопільська область
Смерть
27.02.2009
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