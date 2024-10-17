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Фрол Федоров

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.08.1894

Дата смерти

10.09.1894

Пол

Мужской

Отец

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1894

Отец: Федор Михайлов

Мать: Гликерия Гаврилова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
10.08.1894
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Гавриил Алексеев и крестьянская девица Евдакия Алексеева
Смерть
10.09.1894
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от слабости рождения | от слабости рождения
Похороны
12.09.1894

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