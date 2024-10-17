Фрол Федоров
Место рождения
Дата рождения10.08.1894
Дата смерти10.09.1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1894
Отец: Федор Михайлов
Мать: Гликерия Гаврилова
Крещение
10.08.1894
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Гавриил Алексеев и крестьянская девица Евдакия Алексеева
Смерть
10.09.1894
Причина смерти: от слабости рождения | от слабости рождения
Похороны
12.09.1894