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Сапожникова Мария Потапова

Место рождения

Голубовка, Иртышский район, Павлодарская область

Дата рождения

04.01.1924

Дата смерти

23.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1924

Отец: Сапожников Потап Хомич

Мать: не указана

Голубовка, Иртышский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
02.01.1949

Дочь: Ставцева Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич

Черлакское, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.02.1950

Дочь: Сапожникова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.03.1952

Сын: Сапожников Владимир Викторович

Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.05.1954

Дочь: Ефросия Викторовна

Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.09.1956

Дочь: Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.10.1960

Сын: Сапожников Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Виктор Дмитриевич

Смерть
23.03.1995
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