Сапожникова Мария Потапова
Место рождения
Дата рождения04.01.1924
Дата смерти23.03.1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1924
Отец: Сапожников Потап Хомич
Рождение ребёнка
02.01.1949
Дочь: Ставцева Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич
Черлакское, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.02.1950
Дочь: Сапожникова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.03.1952
Сын: Сапожников Владимир Викторович
Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1954
Дочь: Ефросия Викторовна
Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.09.1956
Дочь: Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.10.1960
Сын: Сапожников Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Сапожников Виктор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1995