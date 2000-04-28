Łaszczyńska (Frąckiewicz) Zofia Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1922
Дата смерти28.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1922
Отец: Frąckiewicz Wincenty
Мать: Frąckiewicz Maria
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
09.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Roman
Gdynia
Рождение ребёнка
27.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Roman
Gdynia
Смерть
28.04.2000