Łaszczyńska (Frąckiewicz) Zofia Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиŁaszczyńska (Frąckiewicz) Zofia Anna

Łaszczyńska (Frąckiewicz) Zofia Anna

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1922

Дата смерти

28.04.2000

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1922

Отец: Frąckiewicz Wincenty

Мать: Frąckiewicz Maria

Бракосочетание
Около 1940

Муж: Łaszczyński Stanisław Roman

Рождение ребёнка
09.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Roman

Gdynia
Рождение ребёнка
27.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Łaszczyński Stanisław Roman

Gdynia
Смерть
28.04.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close