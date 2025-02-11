Криков Тимофей Семёнович
мужской, родился До 1839, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецКриков Семён ЕгоровичДо 1818 г.р.
МатьКрикова (Симонова) Ефимия ИвановнаДо 1818 г.р.
Супруги
Крикова Татьяна НиколаевнаДо 1839 г.р.
Дети
Криков Константин Тимофеевич1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Криков Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Крикова Татьяна Николаевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно