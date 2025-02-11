Криков Тимофей Семёнович До 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Криков Тимофей Семёнович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1839, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Криков Семён ЕгоровичДо 1818 г.р.
Мать
Крикова (Симонова) Ефимия ИвановнаДо 1818 г.р.
Супруги
Крикова Татьяна НиколаевнаДо 1839 г.р.
Дети
Криков Константин Тимофеевич1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: Криков Семён Егорович

Мать: Крикова (Симонова) Ефимия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крикова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Криков Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Крикова Татьяна Николаевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.