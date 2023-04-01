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Малинина Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Малинин Николай Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Малинина Парасковья Павловна

Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Малинин Каллистрат Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Малинин Василий Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Малинин Аристоклий Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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