Лепилов Федор
мужской, родился 01.07.1888
умер После 25.11.1937
ОтецЛепилов Кирилл1864 г.р.
Супруги
Лепилова (Горчакова) Мария26.03.1887 г.р.
Дети
Глазкова (Лепилова) Зоя30.12.1921 г.р.
Лепилов Павел17.11.1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1888
Отец: Лепилов Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1921
Дочь: Глазкова (Лепилова) Зоя
Мать ребёнка: Лепилова (Горчакова) Мария
Рождение ребёнка
17.11.1922
Сын: Лепилов Павел
Мать ребёнка: Лепилова (Горчакова) Мария
д. Малые Дворишки Шуйский р-н, Ивановская обл.
Смерть
После 25.11.1937