Лепилов Федор 01.07.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Лепилов Федор

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 01.07.1888

умер После 25.11.1937

Отец
Лепилов Кирилл1864 г.р.
Супруги
Лепилова (Горчакова) Мария26.03.1887 г.р.
Дети
Глазкова (Лепилова) Зоя30.12.1921 г.р.
Лепилов Павел17.11.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1888

Отец: Лепилов Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепилова (Горчакова) Мария

Рождение ребёнка
30.12.1921

Дочь: Глазкова (Лепилова) Зоя

Мать ребёнка: Лепилова (Горчакова) Мария

Рождение ребёнка
17.11.1922

Сын: Лепилов Павел

Мать ребёнка: Лепилова (Горчакова) Мария

д. Малые Дворишки Шуйский р-н, Ивановская обл.

Смерть
После 25.11.1937

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