Долганов Георгий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долганов Георгий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долганова Татьяна Анисимова

Место жительства
Неизвестно
Страхово, Борский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
24.09.1904

Сын: Долганов Сергей Георгиев

Мать ребёнка: Долганова Татьяна Анисимова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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