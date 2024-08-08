Долганов Георгий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Страхово, Борский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
24.09.1904
Мать ребёнка: Долганова Татьяна Анисимова
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно