Букин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1899
Отец: Букин Василий Абрамов
Мать: Букина Татьяна Евфремова
Бракосочетание
10.01.1924
Жена: Букина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1924
Мать ребёнка: Букина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1926
Сын: Букин Василий мл. Васильевич
Мать ребёнка: Букина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1928
Мать ребёнка: Букина Клавдия Ивановна
Упоминание
Неизвестно
ГАВО (Владимир) | Государственный архив Владимирской области | Ф.590 Оп.12 Д.50 стр.90 | 14.12.1899? рождение Василий | д. Григорьево | отец крестьянин Василий Авраамиев Букин (брат Варфаломея... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно