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Букин Василий Васильевич

Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

14.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1899

Отец: Букин Василий Абрамов

Мать: Букина Татьяна Евфремова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
10.01.1924

Жена: Букина Клавдия Ивановна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.10.1924

Сын: Букин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Букина Клавдия Ивановна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.01.1926

Сын: Букин Василий мл. Васильевич

Мать ребёнка: Букина Клавдия Ивановна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.08.1928

Сын: Букин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Букина Клавдия Ивановна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО (Владимир) | Государственный архив Владимирской области | Ф.590 Оп.12 Д.50 стр.90 | 14.12.1899? рождение Василий | д. Григорьево | отец крестьянин Василий Авраамиев Букин (брат Варфаломея... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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